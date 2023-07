Anitta revela que ignorou suspeita de câncer para tirar férias

A cantora Anitta disse que chegou a ignorar o pedido de seu médico para fazer exames que poderiam constatar um câncer para poder tirar férias. O caso ocorreu em 2022, às vésperas de uma viagem ao Japão, conforme declarou a cantora em entrevista à rádio Z100 New York, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (29).

"Eu estava tipo... Quero me divertir. Não importa. Se eu morrer, quero ter a certeza de que lançarei um grande álbum, de que viajarei com meus amigos, então eu comecei a agendar minhas férias, liguei para minha agência de viagens...", relatou.

"Fui ao médico, e nós íamos fazer esse exame para (possivelmente detectar um) câncer, porque meus exames não estavam bons. Eu disse: ok, se for câncer, então eu terei que ficar aqui presa em um hospital. Então não quero fazer o exame agora. Quero tirar férias por um mês e quando voltar eu faço. O médico ficou tipo ‘Não!’ e eu disse ‘Sim!’", contou a cantora durante a entrevista.

"E se for meu último mês de vida?! Eu não quero dizer que eu estava em um hospital, não! Eu quero ter tido bons momentos! Nas férias fui ao Japão e encontrei um curandeiro, uma coisa espiritual e fiz um retiro. Fui nessa coisa e, quando voltei, fiz os exames. Não tinha câncer. Aí comecei a melhorar", concluiu.

Anitta esteve no Japão em novembro de 2022. À época, ela fez diversas publicações com seus momentos no país nas redes sociais