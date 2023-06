Modelo do clipe 'Funk Rave' de Anitta reúne amigos para assistir lançamento

A cantora Anitta lançou nesta sexta-feira (23) o clipe polêmico de "Funk Rave". O modelo Yuri Meirelles, personagem principal da trama do vídeo, reuniu os amigos para assistirem a estreia dele.

Yuri ganhou notoriedade após imagens como par de Anitta na gravação do clipe terem vazado. Conforme o Gshow, à época do vazamento do clipe, o modelo fez questão de elogiar a cantora de Honório Gurgel.

"A Anitta foi superprofissional, não teve nada demais. O lugar estava cheio de gente, de câmera. O que aconteceu é que postaram como se tivesse rolado alguma coisa".

Veja clipe

Polêmica envolvendo clipe

Imagens da cantora Anitta durante gravação de clipe, em janeiro, no Rio de Janeiro, viralizaram após internautas sugerirem que ela estaria fazendo sexo com um dos figurantes. O momento, no entanto, trata-se de uma cena do clipe

Nas imagens, Anitta aparece ajoelhada na frente de um homem, simulando um sexo oral. É possível ver a cantora simulando os movimentos com a cabeça e a mão dela cobrindo a parte íntima do ator, por cima do short dele.