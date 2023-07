Anitta chega de mãos dadas com ator italiano Simone Susinna a evento de moda na Itália

A cantora Anitta chegou acompanhada do ator italiano Simone Susinna, na noite deste sábado, no evento de moda da marca Dolce&Gabbana, na Itália. A cantora e o ator chegaram de mãos dadas, o que levantou rumores entre os fãs de que os dois estariam assumindo um namoro.

O ator do filme "365 Dias", da Netflix, fez ainda uma publicação no Instagram com um carrossel de fotos com a cantora. Em uma das imagens, inclusive, eles aparecem "agarradinhos". Em outra, Susinna faz massagem no pé de Anitta.

A cantora brasileira fará o show no encerramento da Alta Moda, evento de alta costura da Dolce&Gabbana, na próxima terça-feira (11).