Wesley Safadão celebra sucesso de cruzeiro internacional: ‘o Nordeste é do mundo’

O cantor cearense Wesley Safadão comanda o WS On Board, seu primeiro cruzeiro internacional, que saiu da Flórida, nos Estados Unidos, na segunda-feira (10) e segue por mares internacionais até quinta-feira (13). Em entrevista ao Gshow, ele celebrou o sucesso do projeto, que reúne mais de 4 mil pessoas a bordo.

“Eu estou que nem sei explicar o que sinto. Passa um filme na minha cabeça, aquele menino do sertão do Nordeste tem um navio com o nome dele. E internacional. Tem noção disso? O Nordeste é do mundo, e poder estar aqui com toda a minha família vivendo esse momento, amigos participando comigo desse momento...", começou dizendo.

"Meu Deus! Só agradecer a cada um que fez e continua fazendo isso aqui dar certo, vocês não imaginam o quanto de coisa envolvida para fazer dar certo”, apontou o artista.

Além de Safadão, a programação do cruzeiro inclui Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, Bell Marques, Dubdogz, DJ Eme e Tirullipa.

Na terça-feira (11), Safadão ainda gravou o DVD “WS Bahamas”, durante uma parada nas Bahamas. O cantor disse que se o perguntassem há 10 anos se era possível ele comandar um projeto como esse, ele diria que não.

“Se perguntassem pro Safadão de 10 anos atrás se ele pensava em estar com um projeto próprio, do porte que é o WS On Board, e ainda gravando um DVD nas Bahamas, ele nem saberia que isso era possível. E aí hoje eu posso contar para ele que não só é possível, como graças a uma equipe competente, nós conseguimos”.