Ex de Simaria fala pela 1ª vez após a separação: ‘contato com meus filhos foi muito prejudicado’

O espanhol Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria, deu a primeira entrevista desde que ele e a artista se separaram, em 2021, ao site de Léo Dias. Na conversa, ele revelou que sua relação com os filhos, Giovanna e Pawel, foi muito prejudicada desde a separação. Atualmente, Vicente mora na Espanha, onde concedeu a entrevista ao jornalista.

“Já perdi quase tudo. Meu contato com meus filhos está muito prejudicado. O estrago está feito. Entendo que a justiça tenha o tempo dela, mas eu quero que no final se saiba cada detalhe das estratégias que estão sendo usadas contra mim e que fazem com que hoje que eu não consiga ter contato com meus filhos de forma natural, só via WhatsApp”, disse ele.

Vicente ainda disse na entrevista que está passando dificuldades financeiras, após o fechamento de sua empresa de marketing, e por ter que pagar uma pensão de 17 salários mínimos para os filhos, algo em torno de R$ 22 mil.

“Desde que meus filhos nasceram a pessoa que sempre ficou presente fui eu porque você sabe como é a vida do artista. Viagens constantes, muitos compromissos publicitários. A pessoa que ficou mais presente, que era referência diária na vida dos meus filhos era eu. A Simaria criou na capacidade dela, que era muito menor que a minha. Quando você vê que isso não é considerado pela Justiça e quando chega o momento da separação e você que tem que sair de casa…”, diz ele na conversa com Léo Dias.

Vicente diz que foi forçado a sair de casa

O espanhol também confirma que foi forçado a deixar a residência do casal no Brasil. “Eu não tive escolha. Eu fui forçado a sair de casa. Não foi minha escolha, pelo contrário”.

“Ela ficava 15, até 40 dias fora de casa, mas eu tava comprometido com o relacionamento. Eu deixei tudo aqui, família, amigos... Tudo para formar uma família. Eu não fui brincar no Brasil”, contou ainda.

Vicente e Simaria se conheceram no Orkut, na época que a artista ainda não era famosa. Na entrevista, o empresário conta que eles se conheceram pessoalmente quando ela já morava em Fortaleza, quando ele chegou de surpresa em um bar que ela cantava antes mesmo de ser conhecida nacionalmente.

Eles anunciaram a separação publicamente em junho de 2021.