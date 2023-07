Raí Saia Rodada grava DVD em Goiânia com participações de João Gomes e Naiara Azevedo; assista

O cantor Raí Saia Rodada gravou DVD em Goiânia, nesta quarta-feira (12). Intitulada "Singular", a produção audiovisual contou com participações de João Gomes e Naiara Azevedo, entre outros nomes em alta nos aplicativos de streaming.

O novo DVD do forrozeiro contou com 13 músicas no repertório e produção musical de Blener Maycom.

Assista à entrevista:

"Cada música que a gente ouvia achava parecido com alguém. Mandei diferentes composições e alguns escolheram", explicou Raí Rodada sobre os convites de feats.

Para montar o repertório, o forrozeiro selecionou nomes da composição conhecidos do grande público. "São compositores que escrevem para Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa, e, agora, para Raí Saia Rodada", explicou o cantor.

As letras do DVD carregam narrativas sobre romance, traição e superação.