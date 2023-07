Nadson Ferinha anuncia lançamento de clipe com João Gomes na Expocrato

Nome em alta do gênero musical arrocha, o cantor sergipano Nadson Ferinha estreou no Expocrato, nesta quarta-feira (12). Durante participação no evento, realizado no Crato, na Região do Cariri, ele anunciou o lançamento de um clipe com João Gomes.

"Sexta-feira agora, a partir de meio-dia, tem o lançamento do clipe oficial de 'Sinal' com participação do meu parceiro João Gomes", revelou o cantor sergipano.

Assista:

Em seguida, o público cantou o hit em coro com Nadson Ferinha.

Nome em ascensão

Destaque da cena, o jovem, de 22 anos, Nadson Ferinha estourou no País durante a pandemia da Covid-19, em 2021. O sucesso fez ele ser um dos artistas mais ouvidos e mais baixados na plataforma Sua Música, e conquistando mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

O primeiro grande sucesso de Nadson O Ferinha foi um cover da música "Na Ponta do Pé", do funkeiro MC Livinho. Na época, o artista já tinha cerca de 18 álbuns já lançados com regravações de outros artistas, e a versão se tornou um fenômeno no TikTok, com direto a clipe protagonizado pela Ruivinha de Marte.