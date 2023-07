Cantor afirma ser pai de Eduardo Costa e exige exame de DNA

O cantor Edson Wander afirma ser pai do sertanejo Eduardo Costa. Em pedido enviado à Sônia Abrão, no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, para realizar o teste de DNA, o cantor revelou ter um "coração de pai" pelo sertanejo.

"Sou o cantor Edson Wander, da época da Jovem Guarda, mas que ainda continua cantando e gravando muito até hoje. Porém, eu tenho uma dúvida muito grande dentro do meu coração, um coração de pai, que sabe que um filho é muito importante na vida", começou Edson.

Edson relata que teve um relacionamento com uma mulher chamada Maria, e realizou um show em Abre Campo, em Minas Gerais. "Nós ficamos por lá e tivemos esse relacionamento. Isso foi no mês de março de 1978, ou seja, de março a dezembro, são nove meses”, explicou.

Eduardo Costa nasceu em Abre Campo, em 13 de dezembro de 1978. O nome de batismo do sertanejo é Edson Vander, esse é mais um dos fatores que o faz acreditar na paternidade.

"Nasceu uma criança e ela colocou o nome de Edson Vander. Isso me deixa com uma dúvida muito grande, pois eu já até recebi telefonema de Abre Campo, de a pessoa falar que eu realmente sou o pai do Eduardo Costa, que se chama Edson Vander", explicou.

O cantor afirmou ainda que não está se aproveitando do seu possível filho. "Eu quero muito poder tirar essa dúvida, até porque eu já estou com uma idade avançada. Também tenho a minha carreira estruturada, já gravei mais de 33 discos e estou atuando até hoje. Eu não quero nada dele! Eu só quero mesmo é provar que Eduardo Costa é meu filho legítimo… Eduardo Costa, eu não quero nada seu. Eu só quero saber a verdade”, concluiu.