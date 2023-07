Famosos organizam campanha de doação de sangue para MC Marcinho

Enquanto MC Marcinho aguarda o andamento da fila de espera para receber um transplante de coração, famosos, amigos e familiares organizaram uma campanha de doação de sangue para o funkeiro. Diversos artistas já entraram na corrente, como Jojo Todynho, Buchecha, Dadá Coelho, Carol Sampaio, DJ Tubarão e DJ Batata.

Na manhã de sábado (15), um boletim médico detalhou que o cantor está com um quadro de saúde estável apesar da gravidade da situação. Sendo portador de cardiopatia e de uma doença renal crônica, ele está internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro.

Para doar sangue, é possível acessar três locais: na Barra da Tijuca, no Centro, ou em Nova Iguaçu.

Problemas cardíacos

O funkeiro vem enfrentando problemas no coração nos últimos anos e, em 2021, precisou colocar um marca-passo após sofrer um princípio de infarto.

Em março, ele precisou cancelar mais de 20 shows devido aos problemas de saúde e passou por uma cirurgia cardíaca para realizar a troca do marca-passo.

Conforme o gshow, na última quinta-feira (13), MC Marcinho realizou uma cirurgia para implantar um coração artificial, após ser intubado em estado grave por conta de uma parada cardíaca, no dia 10 de julho.