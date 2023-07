Internado, MC Marcinho respira com ajuda de aparelhos; veja quadro de saúde do cantor

MC Marcinho completou um mês de internação no hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro (RJ), nesta quinta-feira (27). Segundo o mais recente boletim médico, divulgado pelo portal Metrópoles, o quadro do cantor é estável, porém, ele está respirando com ajuda de aparelhos.

O carioca foi internado por complicações de uma cirurgia cardíaca e aguarda um transplante de coração.

MC Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho e chegou a ser intubado. No dia 14, Marcinho foi submetido à implantação de um coração artificial. Ele deve permanecer internado durante o período em que aguarda na fila do transplante.

Luta pela vida

O funkeiro vem enfrentando problemas no coração nos últimos anos e, em 2021, precisou colocar um marcapasso após sofrer um princípio de infarto.

Em março, ele precisou cancelar mais de 20 shows devido aos problemas de saúde e passou por uma cirurgia cardíaca para realizar a troca do marca-passo.

Conforme o Gshow, em 13 de julho, MC Marcinho realizou uma cirurgia para implantar um coração artificial, após ser intubado em estado grave por conta de uma parada cardíaca, no dia 10 de julho.