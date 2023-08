André Luiz Frambach não irá prestar queixa por intolerância religiosa contra mãe de Larissa Manoela

O ator André Luiz Frambach, de 26 anos, afirmou que não pretende prestar queixa contra Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, namorada dele. A mãe da atriz está sendo investigada por intolerância religiosa por mensagens que teriam insultado a família de André.

"Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu Silvana em uma mensagem enviada à filha no fim do ano passado. A conversa, divulgada na quarta-feira (23) gerou uma notícia-crime na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

A denúncia, conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi realizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado junto do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).

Por conta da mensagem, Silvana Taques será investigada pelo crime de intolerância religiosa, contido no artigo 208 do Código Penal Brasileiro. A pena, em caso de condenação, é de 2 a 5 anos de reclusão.

André, entretanto, garantiu à revista Quem, em comunicado, que não pretende investigar a sogra. "André Luiz Frambach não foi intimado, mas caso isso aconteça, na condição de testemunha, ele ficará à disposição da justiça. Vale ressaltar que o ator não fez ou fará nenhuma denúncia sobre o caso, até porque a instauração deste inquérito independe da sua decisão", informou a assessoria do artista.

Posicionamento nas redes

Paulo Frambach, pai de André Luiz, não fez manifestação pública sobre o assunto, mas usou as redes sociais para publicar mensagem que foi ligada à situação.

"O culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos", escreveu com mensagem atribuída à Joanna de Ângelis, famosa médium e autora do espiritismo.

Camille Frambach, a irmã do namorado de Larissa Manoela, falou sobre o assunto de forma breve. Não tinha postado antes pela correria. Só queria falar que o foco dessa família aqui é o amor e o respeito. E quem conhece a gente, sabe bem disso. Amo vocês demais da conta!", afirmou.