Mãe de Larissa Manoela se tornou sócia de fábrica de sorvetes em meio a crise com filha, diz site

Conforme o jornal Extra, Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, se tornou sócia de uma fábrica de sorvetes, no Paraná, em agosto de 2022, quando já vivenciava uma crise com a filha, e que também começaram as transferências bancárias entre as contas das empresas e as pessoais.

Ela é dona de parte da Drivana Franquias Ltda, que nasceu para ser uma rede franqueadora de sorvetes e açaí fabricados em São Mateus do Sul. A inauguração do empreendimento aconteceu em julho, mas Silvana não participou do momento.

Gilberto Elias, pai de Larissa, não consta no quadro societário. Apenas Silvana e Adriane dos Santos, que ainda segundo o Extra, é sua comadre.

Antes de se dedicar à carreira da filha, Silvana trabalhava como pedagoga. Já Gilberto era corretor de imóveis. Ambos abandonaram o emprego para cuidar da carreira de Larissa, que começou a trabalhar aos 4 anos.