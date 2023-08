Jornalista relembra briga de mãe de Larissa Manoela com a filha em festa: 'um horror'

A jornalista Cíntia Lima, colunista do portal Uol, relembrou uma briga entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Taques, durante uma festa. Segundo a publicação, a matriarca gritava com a atriz na frente da imprensa, atrás de uma porta de vidro. Ela definiu a discussão como um "horror" e disse que Silvana tratava a filha com "indelicadeza" em vários momentos.

"Aquilo foi terrível. Foi um horror. A mãe dela era de uma indelicadeza com a menina. Nós da imprensa ali, a gente estava tendo que lidar com uma situação horrorosa, onde a menina tomava várias e várias broncas da mãe atrás de uma porta de vidro e ao mesmo tempo tinha que entrar na festa e sorrir para todos nós. Ali é só um pedacinho de um quebra-cabeça que está se formando agora", disse Cíntia em entrevista ao Link Podcast, apresentado por Felipeh Campos.

A jornalista ainda comentou sobre a entrevista que Silvana concedeu para o SBT. Para ela, as falas da mãe de Larissa foram vergonhosas e ninguém acreditou no que ela disse.

'MOMENTO MAIS DIFÍCIL DA MINHA VIDA'

Em entrevista ao programa Fantástico, Larissa revelou detalhes da polêmica da família. A atriz contou que decidiu deixar todo o patrimônio para os pais, avaliado em R$ 18 milhões, para poder, a partir de agora, cuidar do próprio dinheiro. "Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", revelou.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais."

Ao Fantástico, a profissional ainda detalhou como está atualmente o relacionamento com os familiares.

"Esse momento que me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", disse.

SUPOSTOS DESVIOS DE DINHEIRO

A reportagem mostrou, ainda, movimentações financeiras feitas pelos pais de Larissa Manoela na conta da empresa da filha. Apenas no período mostrado, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023, quando eles perderam o acesso à conta, há transações entre R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 5 milhões no período. Ao assumir a empresa, Larissa também constatou que havia impostos que não tinham sido pagos.

Outra descoberta feita por Larissa, em junho deste ano, foi que em meio às negociações com os pais ela passou 3 meses sem plano de saúde por falta de pagamento.