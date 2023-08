Mãe de Larissa Manoela desmente atriz sobre não ter dinheiro: ‘Ela tinha cartão black, sem limites’

A briga de Larissa Manoela com os pais segue rendendo nas redes sociais. Em entrevista concedida para Chris Flores do SBT — que foi ao ar no “Domingo Legal" no dia 20 — Silvana Taques não segurou o choro e desmentiu as acusações da filha sobre ela não ter dinheiro para "comprar um milho".

“Ela tinha cartão black, sem limites. Você acha mesmo que ela não tinha dinheiro para comprar um milho?”, declarou a mãe de Larissa Manoela.

Silvana Taques também justificou o áudio, divulgado no "Fantástico", em que declarava só ter o título de mãe para a filha.

Silvana Taques Mãe de Larissa Manoela Anteriormente, a gente estava conversando sobre o futuro dela, como mãe dei minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos, e ela simplesmente falou: ‘já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram, estou fazendo descobertas como mulher’. E aí eu disse que já que eu não poderia ser ouvida, pelo jeito eu só teria o título de mãe. Com certeza continuo sendo a mãe dela e vou ser até o resto da minha vida

Opinião sobre o noivado

Ainda em entrevista, Silvana Taques falou sobre ser contra o noivado de Larissa com o ator André Luiz Frambach.

“Volto a falar, intuição de mãe, sentimento de mãe, coisa que só mãe sente, porque o elo que um filho tem com uma mãe, pelo fato de estar respirando dentro da barriga da mãe, é um elo muito forte”, declarou Silvana.

A entrevista completa de Chris Flores com a mãe de Larissa Manoela vai ao ar nesta segunda-feira (21), no “Fofocalizando”.