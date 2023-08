Larissa Manoela é cotada para estrelar o remake de Renascer, diz revista

A atriz Larissa Manoela deve estrelar o remake da novela "Renascer", da TV Globo. A informação foi revelada pelo site da revista Veja, na sexta-feira (18). O nome da atriz ganhou holofotes nos últimos meses por conta do conflito familiar dela com os pais.

Conforme o jornalista Valmir Moratelli, é praticamente certo que a nova versão da novela volta às telas no começo do próximo ano.

Segundo matéria da revista, na novela, Larissa deve ser Mariana, anteriormente interpretada por Adriana Esteves.

A novela 'Renascer' conta a história de José Inocêncio, um poderoso fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Seu grande amor é Maria Santa, com quem tem quatro filhos. Inocêncio tem uma péssima relação com o caçula João Pedro, já que Maria Santa morreu durante o parto do menino