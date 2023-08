Mãe de Larissa Manoela é investigada por intolerância religiosa após mensagem para filha

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) abriu um inquérito para investigar se Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, cometeu intolerância religiosa. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Em mensagem enviada à Larissa, Silvana chamou os familiares do namorado da filha, André Luiz Frambach, de "família macumbeira". A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Splash, do uol.

"Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu ela, deixando risos ao fim da mensagem. Pouco antes, Silvana proferiu palavras de baixo calão contra a filha, sem aceitar a mensagem natalina enviada minutos antes.

Legenda: Mãe de Larissa Manoela proferiu palavras de baixo calão contra a filha por meio de mensagem Foto: reprodução/Splash/UOL

A Comissão de Combate a Intolerância Religiosa do Rio registrou notícia-crime de discriminação e preconceito de religião, embasando o inquérito da Polícia Civil.

A mensagem de Silvana "extravasa os limites da livre manifestação de ideias, constituindo-se em insultos, ofensas e estímulo à intolerância e ao ódio contra as religiões de matriz africana", segundo a manifestação da comissão.

Mensagens divulgadas

A mensagem em questão teria sido enviada como parte de uma conversa exposta pelo programa Fantástico, mantida durante a época de Natal, no fim do ano passado, entre a jovem e mãe. "Você fez as suas escolhas e eu também", disse Silvana em parte da mensagem divulgada pelo programa da TV Globo.

Larissa tem pai evangélico e mãe católica. Entretanto, o incômodo com a religião de André, que é espírita, não surgiu no início do relacionamento. Os problemas vieram no decorrer do namoro, quando o controle exercido pelos pais da jovem ficou mais aparente.

"Qualquer coisa que saísse do que eles dominavam e desejavam para a filha não prestava. Depois que a Larissa teve o apoio do André, tudo nele passou a ser ruim, inclusive a religião", disse uma pessoa próxima da atriz.

Em entrevista ao Fantástico, Larissa expôs os motivos por romper com pais e afirma que o casal mantém controle sobre

a grande maioria de seu patrimônio.

A reportagem mostrou, ainda, movimentações financeiras feitas pelos pais de Larissa Manoela na conta da empresa da filha. Apenas no período mostrado, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023, quando eles perderam o acesso à conta, há transações entre R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 5 milhões no período.

Em entrevista concedida para Chris Flores, do SBT, Silvana desmentiu a filha e afirmou que Larissa 'tinha cartão black, sem limites'. Ela não respondeu aos fatos apresentados no Fantástico.