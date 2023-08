Mãe de Larissa Manoela chamou família do noivo da atriz de ‘macumbeira’, diz colunista

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, teria atacado com intolerância religiosa os familiares do namorado da filha, André Luiz Frambach, chamando-os de "família macumbeira". A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Splash, do UOL.

A mensagem em questão teria sido enviada como parte de uma conversa já exposta pelo Fantástico, mantida durante a época de Natal, no fim do ano passado, entre a jovem e mãe. "Você fez as suas escolhas e eu também", disse Silvana em parte da mensagem divulgada pelo programa da TV Globo.

"Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu ela, deixando risos ao fim da mensagem. Pouco antes, Silvana proferiu palavras de baixo calão contra a filha, sem aceitar a mensagem natalina enviada minutos antes.

Conforme os relatos recebidos pelo colunista do UOL, Larissa Manoela tem pai evangélico e mãe católica. Entretanto, o incômodo com a religião de André, que é espírita, não surgiu no início do relacionamento. Os problemas vieram no decorrer do namoro, quando o controle exercido pelos pais da jovem ficou mais aparente.

"Qualquer coisa que saísse do que eles dominavam e desejavam para a filha não prestava. Depois que a Larissa teve o apoio do André, tudo nele passou a ser ruim, inclusive a religião", disse uma pessoa próxima da atriz.

Legenda: Mãe de Larissa Manoela proferiu palavras de baixo calão contra a filha por meio de mensagem Foto: reprodução/Splash/UOL

Fontes do colunista Lucas Pasin teriam informado que o Fantástico não exibiu a mensagem citada para não entrar em temas que não tivessem relação com a briga pelo patrimônio da artista.

A assessoria de André e Larissa não comentou a mensagem exata. "Tudo o que havia para ser comentado está exposto nas entrevistas da atriz Larissa Manoela, da advogada do caso, Patricia Proetti, e dos comunicados divulgados na semana passada", disse a nota publicada pelo colunista.

Silvana e Gilberto, que antes comandavam todos os bens da filha, também não teriam comentado as acusações relacionadas a eles e veiculadas no domingo (20). A comunicação da Globo também não respondeu o assunto.

Pai se manifesta

Nas redes sociais, logo após a divulgação da mensagem enviada por Silvana Taques, o pai de André Luiz Frambach, Paulo Henrique Frambach, fez publicação que foi associada aos comentários divulgados.

"O culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos", disse ele em um texto breve, creditado a Joanna de Ângelis, um espírito tratado pelo médium brasileiro Divaldo Franco como sua guia espiritual.

Entretanto, Paulo Henrique não afirmou se o posicionamento estava relacionado à entrevista e não fez novas publicações no perfil.