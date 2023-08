Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do segundo filho: 'nem acredito que isso está acontecendo'

A influenciadora Gabriela Pugliesi usou as redes sociais, nessa segunda-feira (21), para anunciar a espera de seu segundo filho, fruto do relacionamento com o rapper e artista plástico Túlio Dek.

Pelo Instagram, a empresária de 38 anos compartilhou um vídeo em que mostra o resultado do teste de gravidez.

"3 meses de gravidez do nosso segundo bebê!! Eu nem acredito que isso ta acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada Deus!!", escreveu na legenda da publicação".

No vídeo publicado, Gabriela aparece chamando Túlio, dizendo querer mostrar uma foto para ele."Olha essa foto", disse ela, mostrando o teste de gravidez.

Túlio, que brincava com o primeiro filho do casal, Lion, de 9 meses, caiu na risada e disparou: "Sabia, bobona."Prepara, vou fazer mais três [filhos] depois desse! Olha o irmãozinho chegando aí ou uma irmãzinha", disse ele para Lion.

"Mais um, mais uma para nossa familiazinha", completou o artista plástico, enquanto a influenciadora aparece emocionada.