Chris Flores rebate críticas após entrevista com mãe de Larissa Manoela

Após ser criticada por internautas devido à entrevista com a mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, Chris Flores rebateu os comentários nesta segunda-feira (21). A jornalista foi acusada de não ser imparcial nas perguntas e colocações. O rompimento da atriz com os pais Silvana e Gilberto vem repercutindo nas redes sociais e na imprensa.

Chris informou ainda que o SBT não faz campanha contra Larissa Manoela. Segundo a jornalista, a entrevista foi conduzida acolhedoramente.

"Outras pessoas fazem de outro jeito. O meu é esse. Lamento se não agrada às pessoas. Graças a Deus, como eu disse, a gente vive numa democracia. Permito que essas coisas aconteçam. Prefiro ter a liberdade de ler comentários que não são ao meu favor do que viver em um país que vive sobre um AI-5", iniciou.

Ainda conforme Chris, devido à repercussão do caso, cada veículo poderá ter uma forma de contar essa história.

"Todo mundo quer entrevistar a Larissa. Todo mundo quer entrevistar a mãe da Larissa, o pai da Larissa. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Então cada emissora, cada veículo de comunicação, vai trazer alguma coisa, é natural que isso aconteça. O lombo é grosso", explicou.

A jornalista ainda agradeceu o apoio de fãs e haters nesse momento. "Obrigada quem me respeitou e também a quem me desrespeitou. Nessas horas, também a gente vê com quem a gente pode contar. Muito obrigada pelas mensagens de carinho e pode continuar a falar porque a gente vai passar a matéria do mesmo jeito porque o profissionalismo que o jornalismo pede", concluiu.

Nas redes sociais, além de comentarem sobre a própria entrevista e sobre a versão apresentada pela mãe de Larissa Manoela, os internautas criticaram a postura da jornalista. Isso porque ela defendeu os pais da atriz em conversa com o apresentador Celso Portiolli durante o programa.

Entrevista de Silvana no Domingo Legal

Após a atriz conceder entrevista ao Fantástico na noite do último domingo (13), a mãe dela apresentou sua versão em entrevista à jornalista Chris Flores, do programa Fofocalizando, do SBT. Trechos foram exibidos no Domingo Legal de domingo (20).

Silvana Taques não segurou o choro e desmentiu as acusações da filha sobre ela não ter dinheiro para "comprar um milho".

“Ela tinha cartão black, sem limites. Você acha mesmo que ela não tinha dinheiro para comprar um milho?”, declarou a mãe de Larissa Manoela.

Silvana Taques também justificou o áudio, divulgado no "Fantástico", em que declarava só ter o título de mãe para a filha.