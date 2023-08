Joelma anuncia retomada de shows após pausa devido à saúde

Após cancelar a agenda de shows devido à saúde, a cantora Joelma anunciou no Instagram, nesta segunda-feira (21), que retornará ao trabalho a partir de 1º de setembro. O primeiro show da artista será na cidade São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

“Muito obrigada pelas mensagens positivas, orações, carinho, respeito e compreensão. Dia 1º de setembro, estou de volta para a gente matar essa saudade. Espero todo mundo”, disse ela em nota publicada nas redes sociais.

Em julho, Joelma passou mal durante um show e sua equipe emitiu um comunicado explicando seu afastamento dos palcos por tempo indeterminado.

Dias depois, ela chegou a aparecer nas redes sociais para tranquilizar os fãs. “Bom dia, meus amores! Estou por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde para poder estar com vocês logo, logo”.