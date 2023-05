Fã invade palco de Joelma no Acre e assusta a cantora; assista

A cantora Joelma passou por um susto em show, na noite dessa segunda-feira (1º). Em apresentação no Rio Branco, no Acre, um fã invadiu o palco em que ela apresentava a turnê "Isso é Calypso".

Durante execução de coreografia, um homem subiu correndo no palco de Joelma, abraçou a artista e ficou pulando com a cantora nos braços.

Assista susto de fã com Joelma:

No palco, seguranças e dançarinos da cantora ficaram assustados com a invasão do fã.

Depois do susto, Joelma chamou novamente o rapaz e deu um abraço nele.