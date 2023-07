Joelma cancela shows por tempo indeterminado após passar mal em show

A cantora Joelma voltou a passar mal em show na noite de sábado (22) e anunciou uma pausa na carreira. Por recomendações médicas, a agenda da artista foi cancelada por tempo indeterminado para que ela cumpra tratamento de saúde, conforme comunicado divulgado na manhã deste domingo (23).

"Meus babys, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do Céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês", escreveu Joelma em mensagem direcionada aos fãs.

Show no Ceará cancelado

No início do mês de julho, Joelma já havia apresentado uma infecção gripal que fez com que ela cancelasse apresentações no Pará, Rio Grande do Norte e no Ceará. Ela foi atendida pelo Samu antes de subir ao palco, em Bragança (PA) e não seguiu com o show.

"Como vocês viram, mamãe não ficou bem. Ela está muito gripada, pulmão está bem ruinzinho", disse Natalia Sarraff, filha da artista em comentário nas redes sociais, após o cancelamento.

Sequelas da Covid-19

A cantora paraense vem em uma sequência de problemas de saúde nos últimos anos. Em 2020, ela foi diagnosticada com Covid-19 pela primeira vez, mas seguia em tratamento até ano passado. Ao todo, foram cinco testes positivos de infecção pelo vírus.

A cantora relatou, em entrevista no programa Encontro, que sofria com inchaços por todo o corpo e teve três derrames oculares ocasionados pela infecção por Covid-19.

"Ainda estou cuidando das sequelas, principalmente dos inchaços no corpo inteiro. É muito louco. Quando me alimento, começo a inchar, por isso estou cuidando da microbiota, do intestino, deu uma melhorada bem grande. Tive três derrames oculares, penei. Estou viva pela misericórdia", contou em novembro de 2022.

Veja comunicado de pausa na carreira