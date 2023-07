Joelma cancela shows após passar mal antes de subir ao palco no Pará e é diagnosticada com gripe

A cantora Joelma cancelou três shows que ocorreriam no Pará, no Rio Grande do Norte e no Ceará neste fim de semana logo após passar mal durante uma apresentação em Bragança (PA). Na madrugada deste sábado (8), ela foi atendida pelo Samu antes de subir ao palco.

O show, então, foi cancelado. Em comunicado, a equipe da artista revelou que ela foi diagnosticada com gripe e precisou cancelar as apresentações dos próximos dias. "Seguindo as recomendações médicas, ela deverá se manter de repouso para uma boa recuperação", explicou a equipe da artista.

A filha de Joelma usou as redes sociais para pedir aos fãs compreensão em relação ao estado de saúde da mãe, ressaltando que o cancelamento foi necessário por conta do estado de saúde.

"Como vocês viram, mamãe não ficou bem. Ela está muito gripada, pulmão está bem ruinzinho", disse Natalia Sarraff.

Recomendação médica

Os fãs demonstraram certa frustração com o canelamento no Pará, já que tudo ocorreu com o palco pronto para a apresentação. A avaliação médica, no entanto, recomendou que Joelma não subisse no palco.

"Ela está tossindo bastante e teve febre no início da tarde. Por isso, por orientação médica, recomendamos que ela faça repouso. Infelizmente, ela não consegue realizar o show hoje", afirmou médica do Samu em vídeo publicado pela prefeitura de Bragança.

Joelma, inclusive, já teve diversos problemas de saúde nos últimos anos, quando apresentou série de complicações de saúde após contrair a covid-19. Em 2020, ela foi diagnosticada com a doença pela primeira vez, mas precisou tratar as sequelas ainda no ano passado.