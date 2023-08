Tom Cruise desiste da cientologia, diz jornal

Conforme o “Daily Mirror”, o ator Tom Cruise desistiu da cientologia. Segundo uma fonte do jornal, o ator passou pelo interior do Reino Unido durante as filmagens do novo filme da franquia “Missão Impossível”, mas optou por não visitar a sede da seita, que fica em East Grinstead. Ainda conforme a fonte, ele não visita o local há três anos.

Os representantes de Tom Cruise ainda não se pronunciaram sobre o afastamento do ator. O artista é um dos membros mais famosos da igreja, que acredita que o ser humano é um ser espiritual imortal que apenas reside, durante breves períodos, em corpos físicos.

O término do casamento do ator com a atriz Katie Holmes, em 2012, já foi atribuído a participação de Tom Cruise na cientologia. Segundo a imprensa internacional, Katie assinou uma cláusula em seu acordo de divórcio que a impede de falar sobre o ator e a seita.

Outros famosos que já foram membros do grupo, como a atriz Laura Prepon, já acusaram a igreja de lavagem cerebral e outras práticas voltadas para o "controle" de seus seguidores.