Filme 'Besouro Azul' tem quantas cenas pós-créditos? Veja o que acontece

O filme Besouro Azul é a nova aposta da DC Comics nos cinemas mundiais, com um enredo cheio de latinidade e apresentação do novo herói. Xolo Maridueña, conhecido pelo personagem Miguel em 'Cobra Kai', é o protagonista do longa com a atriz brasileira Bruna Marquezine, juntos em um par romântico. A dúvida nas redes, entretanto, vai além do enredo e questiona se o filme tem cenas pós-créditos.

Para os fãs dos filmes de heróis, que encheram as salas de cinema nos últimos anos, já é possível adiantar que sim, o longa apresenta não só uma, mas duas cenas pós-créditos. Vale adiantar que uma delas é uma brincadeira, enquanto a outra diz mais sobre o futuro do herói nos planos da DC.

Quer saber os detalhes de cada uma delas? Confira aqui abaixo, mas já ciente que, daqui para frente, o texto está repleto de spoilers.

Primeira cena pós-créditos de Besouro Azul

A primeira cena será vista logo após o encerramento da primeira parte dos créditos. Nela, surge a caverna de Ted Kord, pai de Jenny (Bruna Marquezine), utilizada enquanto ele ainda era o real Besouro Azul. O local, repleto de apetrechos do antigo herói, tem um computador empoeirado e liga sozinho, que começa a transmitir uma mensagem enigmática.

Em um áudio, Ted diz que está vivo e vai voltar. Assim, a promessa é que a sequência mostre o herói vivo, criando uma expectativa de que o longa terá, de fato, uma continuação.

Legenda: Armaduras antigas do Besouro Azul são mostradas no filme Foto: reprodução/Twitter

Vale lembrar que Ted Kord também já fez dupla com o Gladiador Dourado, herói que vai ganhar uma série no novo universo compartilhado da DC.

Segunda cena pós-créditos de Besouro Azul

A segunda cena, no caso, tem uma linha mais diferente. Como uma espécie de brincadeira, o filme mostra uma nova animação em stop motion de Chapolin Colorado, herói mexicano vivido por Chespirito.

"Mais rápido que uma tartaruga! Mais forte que um rato! Mais inteligente que um asno!", diz a cena, que em seguida é respondida por Jaime, admitindo que Chapolin é "super sexy".

Sobre o futuro de Besouro Azul, a situação já é mais incerta, visto que James Gunn, copresidente do DC Studios, ainda não revelou se o longa continuará nos cinemas. Enquanto isso, o filme estrelado por Xolo e Bruna continua em cartaz.