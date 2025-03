Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de março

Hoje, às 6h, o Sol entra em Áries, marcando o início do ano novo astrológico. Um Sol exaltado, que brilha sem esforço, trazendo força, coragem e impulso para novos começos. No Hemisfério Norte, inicia-se a primavera, e no Hemisfério Sul, o outono – tempos de mudança e renovação.



A energia ariana chega com tudo, abrindo caminhos com ação e determinação. Marte, regente de Áries, está em Câncer, o que pode trazer um tom mais emocional às nossas iniciativas, pedindo acolhimento e conexão com nossos desejos internos.



A quinta-feira traz um céu incrível! A Lua otimista em Sagitário faz trígono com Vênus e Mercúrio, favorecendo interações leves, boas conversas e oportunidades de crescimento. No fim do dia, a Lua se opõe a Júpiter, pedindo equilíbrio entre entusiasmo e exageros.



Olhe para os seus interesses, pensamentos e ideias. Sua autonomia está em jogo: para onde você quer direcionar sua energia neste novo ciclo?

Signo de Aquário hoje

Com o Sol em Áries, sua comunicação ganha força e dinamismo. É um ótimo momento para expressar suas ideias e buscar aprendizados. A Lua em Sagitário amplia sua necessidade de troca e movimento. Esteja aberto a novas conversas e insights.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.