Mãe de Marília Mendonça elogia nova namorada de Murilo Huff: ‘beleza ofuscante’

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, mostrou mais uma vez que aprova o novo relacionamento de Murilo Huff, ex de sua filha, Marília Mendonça. No domingo (20), ela postou no Instagram imagens ao lado dos dois, e elogiou a influenciadora digital.

“Gente, beleza ofuscante”, escreveu dona Ruth, na legenda de foto com Gabriela. Em seguida, ela publicou uma segunda imagem, ao lado de Murilo e da influenciadora.

Desde o falecimento de Marília Mendonça, em novembro de 2021, dona Ruth e o cantor dividem a guarda compartilhada de Léo, filho da artista.

Decisão

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, em 2022, Murilo falou sobre a decisão da guarda compartilhada com a ex-sogra.

“Sobre a decisão da guarda… nunca passou pela minha cabeça algo diferente. Até estranhei o espanto das pessoas porque, para mim, é muito óbvio. O Léo já morava com a avó e com a Marília, não morávamos juntos. Moro a cinco minutos da casa dela, estava lá todos os dias, dormia lá um dia sim, outro não”, explicou ele.