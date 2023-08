Aposentado da TV, Faustão apresentará prêmio idealizado por família de Marília Mendonça

Faustão, que está aposentado da televisão, irá apresentar o Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja, idealizado pela família da cantora. A informação foi confirmada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta quinta-feira (3).

O evento deve ocorrer em 24 de outubro, em Goiânia, com transmissão no canal de Marília Mendonça no YouTube. O objetivo da premiação é celebrar os profissionais do sertanejo.

Serão 13 categorias, como artista revelação, artista solo feminino, artista solo masculino e hit do ano. O evento também terá shows e homenagens à Marília, que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021.

O nome de Faustão foi escolhido pela família da artista. Os parentes reconhecem que o apresentador teve um papel importante no fortalecimento da carreira da 'Rainha da Sofrência'.

Aposentadoria da TV

Faustão confirmou a sua aposentadoria das telinhas em julho, ressaltando que já havia 'vivido muita coisa'. O apresentador deixou o comando do 'Faustão na Band' em maio, dando lugar para seu próprio filho.

Após 32 anos, Faustão deixou a TV Globo em janeiro de 2021, onde comandava anualmente o prêmio 'Melhores do Ano' em seu programa dominical. A estreia do programa diário na Band ocorreu no início de 2022.