Faustão confirma aposentadoria da TV em entrevista

O apresentador Faustão confirmou em entrevista que está aposentado da televisão. O apresentador deixou, em maio, o comando do programa “Faustão na Band”.

“Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho. Mas conhecendo e reverenciando, repito, fazendo homenagem à Evelyn, que faz um trabalho extraordinário”, disse ele, em entrevista à repórter Evelyn Rodrigues, do programa esportivo "UFC Fight Pass", em um evento de MMA na cidade de Las Vegas nos Estados Unidos.

A entrevista aconteceu no último dia 15 de julho, mas viralizou nesta quarta-feira (26) nas redes sociais. No bate-papo com a repórter, Faustão ainda contou que prestigiou o evento por conta do filho caçula, Rodrigo, apreciador do esporte, e contou que acompanhou a evolução das artes marciais.

“A vantagem de ser velho é que já vi muita coisa. O brazilian jiu jitsu veio com a família Gracie, mostrando que principalmente com disciplina existem adversários e não inimigos”.

Saída

Com a saída de Fausto Silva do “Faustão na Band”, João Guilherme Silva, filho do apresentador, e Anne Lottermann seguiram no comando da atração. O programa, no entanto, deixará a grade da emissora em agosto, quando estreia o "Melhor da Noite", comandado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski.