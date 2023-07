Web aponta 'climão' entre Simu Liu e Ryan Gosling durante divulgação de Barbie; veja vídeo

Ryan Gosling e Simu Liu teriam protagonizado uma "discussão" durante fotos em um tapete rosa em divulgação do filme Barbie. O vídeo viralizou nesta quarta-feira (26) e tem gerado debate nas redes sociais.

As co-estrelas interpretam versões diferentes do Ken e são rivais no filme. Os dois estavam lado a lado quando Liu colocou o braço na cintura do colega. Gosling não parece aceitar o gesto e reposiciona o braço do ator.

É possível perceber Liu brincando com Gosling. "Você não quer? É muito carinhoso?". Nas redes sociais, internautas apontaram a cena como uma ação para promover Barbie, visto que os dois Kens duelam.

"Eu acho que são seus personagens brincando como se eles se odiassem porque eles estão competindo um com o outro no filme. Não é tão profundo", escreveu um internauta.

Outro seguidor acredita que o momento foi real. "Ele está com tanta raiva após isso, você consegue ver na expressão dele", escreveu.