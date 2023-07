Greta Gerwig, diretora de Barbie, descarta sequência: 'tudo que gostaria de ter feito, fiz'

Greta Gerwig, diretora de Barbie, informou nesta terça-feira (25) que o filme não terá uma sequência. O longa já arrecadou mais de R$ 400 milhões em cinemais ao redor do mundo.

"Até agora, isso é tudo que tenho a oferecer. Eu me sinto assim no final de todo filme, que eu nunca terei uma nova ideia e tudo que eu gostaria de ter feito, eu fiz. Não quero estragar o sonho de ninguém, mas para mim, no momento, tô fora", contou Greta ao The New York Times.

A cineasta se sente surpresa pela repercussão do filme. "Estou sem palavras, sério. Tem sido incrível andar por aí e ver as pessoas de rosa. Nunca em meus sonhos mais loucos imaginei algo assim", disse.

O elenco de Barbie conta Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa e America Ferrera e tem projeção de arrecadar R$ 1 bilhão globalmente.