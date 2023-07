'Barbie' fatura R$ 84 milhões e lidera bilheteria nacional em estreia

O novo filme de Greta Gerwig, "Barbie" (2023), faturou R$ 84,7 milhões no fim de semana de estreia no Brasil e liderou a bilheteria nacional. Conforme dados da ComScore, entre os dias 20 e 23 de julho, mais de 4 milhões de pessoas foram às salas de cinema brasileiras.

No mesmo período, "Oppenheimer" (2023), de Christopher Nolan, arrecadou R$ 12,9 milhões, e foi visto por 526 mil pessoas. Já "Missão: Impossível - Acerto De Contas Parte 1" levou R$ 6,7 milhões, sendo assistido por 288 mil pessoas.

Ao todo, os dez filmes mais vistos somaram R$ 113,2 milhões, com público de 5,3 milhões de pessoas nos cinemas. De acordo com o g1, houve um crescimento de 276% em relação ao último fim de semana.

Lista dos dez filmes mais vistos no cinema

"Barbie" – R$ 84,9 milhões

"Oppenheimer" – R$ 12,9 milhões

"Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte Um" – R$ 6,7 milhões

"Elementos" – R$ 5,8 milhões

"Sobrenatural: A Porta Vermelha" – R$ 1 milhão

"Os Aventureiros: A Origem" – R$ 727 mil

"Indiana Jones e a Relíquia do Destino" – R$ 545 mil

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" – R$ 319,5 mil

"A pequena sereia" – R$ 93,2 mil

"Perdida" – R$ 78,5 mil

Barbie tem segundo maior público no dia de estreia

"Barbie" levou quase 1,2 milhão de pessoas às salas de cinema para ver o filme na última quinta-feira (20). Esse foi o segundo maior público de cinema em dia de estreia em um período de quase dez anos no Brasil.

A Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) apontou que foram arrecadados cerca de R$ 22 milhões. O último sucesso desse tipo foi em 2019, com "Vingadores: Ultimato", com 1,6 milhão de pessoas e quase R$ 30 milhões. As informações são do g1.