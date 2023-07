'Barbie' tem o segundo maior público no dia de estreia em quase 10 anos no Brasil; veja ranking

O filme "Barbie" conseguiu o segundo maior público do cinema em dias de estreias em um período de quase dez anos no Brasil. A produção de Greta Gerwing atraiu quase 1,2 milhão de pessoas desde que começou a passar nas telonas brasileiras nesta quinta-feira (20).

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), foram arrecadados cerca de R$ 22 milhões. O último sucesso desse tipo foi em 2019, com "Vingadores: Ultimato", com 1,6 milhão de pessoas e quase R$ 30 milhões. As informações são do g1.

Os dados sobre o filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling são ainda os maiores sobre o cinema desde 2014. Antes desse ano, as estreias aconteciam às sextas-feiras.

Veja os maiores públicos de estreias no Brasil:

'Vingadores: Ultimato' (2019) - 1,6 milhão 'Barbie' (2023) - 1,2 milhão 'Homem Aranha: Sem volta pra Casa' (2021) - 1,086 milhão 'O Rei Leão' (2019) - 994 mil 'Vingadores: Guerra Infinita' (2018) - 943 mil