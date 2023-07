Filme 'Barbie' tem cenas pós-créditos? Saiba o que acontece na produção cinematográfica

"Barbie" entra em cartaz oficialmente nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20), consagrando-se como uma das produções mais aguardadas do ano. Uma das perguntas entre os fãs é se o longa conta com cenas pós-créditos, tendência que vem se popularizando nas grandes franquias do cinema.

Segundo a colunista Mylena Gadelha, do Diário do Nordeste, que teve acesso antecipado à produção, o live-action não possui cenas extras.

Dirigido por Greta Gerwig a partir de um roteiro coescrito com Noah Baumbach, o filme é o primeiro em live-action baseado na boneca mais famosa do mundo, depois de uma série de filmes de animação diretos para DVD e séries de televisão.

A história mostra umas das bonecas (Margot Robbie) percebendo não se encaixar como as outras no mundo mágico das Barbies. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no "mundo real".

Elenco

Além de Margot Robbie, o filme conta com Ryan Gosling como seu par romântico, o Ken.

Participam do filme ainda Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Michael Cera, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Dua Lipa e Kate McKinnon.