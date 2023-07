Margot Robbie, protagonista de Barbie, se torna a atriz mais bem paga de Hollywood; veja fortuna

A protagonista do filme "Barbie", Margot Robbie, é a atriz mais bem paga de Hollywood após o cachê que recebeu pela produção. A atriz desembolsou US$ 12,5 milhões, cerca de R$ 60 milhões. O maior cachê da carreira de Margot havia sido pelo blockbuster "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa", em que ela obteve US$ 10 milhões (R$ 55 milhões de reais).

As informações são da Variety. Embora seja a mulher mais bem paga, ela ocupa a 16ª posição no ranking geral, entre atores e atrizes. O primeiro lugar é ocupado por Tom Cruise com US$ 100 milhões, cerca de R$ 550 mi), em "Top Gun: Maverick".

Margot Robbie limpava casas e trabalhou no Subway antes de ser atriz

Antes de estrelar o filme Barbie, Margot Robbie já trabalhou em restaurantes, farmácias e limpando casas. Em entrevista à Vanity Fair, em 2015, Margot contou que seu primeiro trabalho ocorreu quando ela tinha 10 anos. Ela atuava em um restaurante limpando talheres e cortando ingredientes.

Aos 14 anos atuou em bar, definido por ela como "nenhum pouco legal". Na entrevista, ela contou ainda que já teve três trabalhos simultâneos para economizar dinheiro. Seu último emprego antes de virar famosa foi na franquia Subway.

"Eu era muito boa nisso. O segredo é cortar e distribuir tudo de uma maneira que cada mordida seja boa", disse.

Margot já esteve em filmes como "Aves de Rapina", "Esquadrão Suicida", "Era Uma Vez em Hollywood", "O lobo de Wallstreet", "Eu, Tonya" e seriados como "PanAm" e "Dollface".