Com filme da Barbie, vendas de roupas e acessórios rosas aumentam até 50% em lojas de Fortaleza

Barbie O Filme estreia na próxima quinta-feira (20) e a expectativa dos consumidores para ir ao cinema a caráter assistir à boneca está movimentando o comércio de Fortaleza. Grandes redes varejistas lançaram coleções fazendo referência à Barbie, e pequenos empreendedores também estão aproveitando a tendência para lucrar.

De acordo com vendedores de lojas de roupas e acessórios do Centro de Fortaleza, as vendas de produtos temáticos ou cor-de-rosa aumentaram em até 50% nas últimas semanas. Algumas peças chegaram a esgotar devido à procura.

Para além da moda feminina e infantil, biquínis, peças íntimas, itens de sex shop e até roupas para pets se pintaram de rosa para acompanhar a moda do filme.

Aumento nas vendas

No Centro Fashion, vários boxes expõem roupas rosas nas araras e manequins a fim de chamar atenção de quem passa em busca de um look para assistir ao filme da Barbie no cinema.

Foto: Kid Júnior

De acordo com a vendedora Ravelli Barbosa, houve um aumento no movimento desde quarta-feira da semana passada. Ela calcula que as peças cor-de-rosa estão correspondendo a cerca de 70% das vendas da loja.

Ravelli Barbosa Vendedora Desde quarta-feira da semana passada está essa loucura no Centro Fashion e o louco é que todas as idades estão procurando roupas cor-de-rosa para o dia 20. A gente trabalhou em cima dos tons que podem montar esse look bem Barbiecore, que é o que o pessoal está procurando”.

Em outra loja, as vitrines expõem sutiãs, calcinhas e camisolas em vários tons de rosa. A vendedora Ladiane Nascimento calcula que as vendas aumentaram cerca de 50% desde o anúncio do filme.

“O que eu tiver rosa eu botei aí. Desde o anúncio do filme da Barbie está tendo procura, porque o pessoal quer montar look, ir para o cinema usando rosa. O pessoal está montando look com blusa transparente e sutiã rosa”, diz.

Foto: Kid Júnior

A vendedora Milena Fernandes conta que um modelo de blusa com a logo da Barbie está quase com o estoque esgotado. Das 30 camisetas que entraram na loja no sábado (15), só restavam 2 na última terça-feira (18).

“Normalmente vem a família procurar, a mãe com as filhas. Acho que aumentou as vendas em uns 40%, só de peça rosa. O rosa está bombando”, afirma.

Foto: Kid Júnior

A procura pelo rosa cresceu até no segmento de sexshop. A vendedora Wesleiane Cavalcante disse que houve uma predominância na procura de brinquedos eróticos na cor rosa nas últimas duas semanas. Segundo ela, contudo, não houve um aumento geral no número de vendas.

Barbie para pets

O empreendedor Alisson Monteiro, proprietário da loja Tananina Pet, costuma lançar coleções temáticas de roupas para bichinhos de estimação, mas nunca tinha tido uma demanda tão imediata quanto para as peças que ele criou inspiradas no filme da Barbie.

Legenda: Alisson fez roupas inspiradas no filme da Barbie Foto: Divulgação

A loja criou quatro modelos de roupas para fêmeas e duas para machos, inspiradas nas roupas que a Barbie e o Ken utilizam nos materiais de divulgação do filme. O lançamento da coleção foi no último domingo (16) e até essa terça-feira (18) já havia 15 pedidos.

“Se eu lanço uma coleção geralmente entram em contato 4 ou 5 pessoas. A maioria dos clientes deixa tudo para cima da hora e a demanda chega mais perto da data, como Halloween. Mas como o filme da Barbie já vem agora, veio a demanda rápido”, conta.

Legenda: A loja já havia feito coleções inspiradas na boneca Foto: Arquivo pessoal

Além de roupas para cachorros, a loja também atende gatos e recebe encomendas para outros animais, como porquinhos da índia, coelhos e até galinhas. As peças custam entre R$ 50 e R$ 70.

Coleções da Barbie

A gerente de marca da Fanlab e de licenciamento da Riachuelo, Julia Medeiros, destaca que a loja já tem parceria com a Mattel desde 2016, tendo tido outras coleções temáticas da Barbie mesmo antes do filme. Hoje, ela afirma que a loja oferece um sortimento de mais de 100 mil peças que variam entre feminino, masculino, infantil, acessórios e moda casa, ligadas à boneca.

Julia Medeiros Gerente de marca da Fanlab e de licenciamento da Riachuelo Acredito que toda grande aposta cinematográfica gera uma expectativa alta no público, sejam eles fãs ou não. E para Barbie, o hype não está somente no grande elenco, mas na maneira como eles seguem trabalhando a divulgação do filme, pautada por experiências imersivas no universo de Barbie. E é claro que a Riachuelo também embarcou nesse formato. Nossas lojas foram invadidas por vitrines e espaços instagramáveis e, juntos com a Mattel, lançamos uma promoção que dará a chance de os clientes conhecerem a Barbie Land, ou melhor, Los Angeles, nos Estados Unidos”.

Segundo ela, a empresa não pode divulgar números de vendas por ter capital aberto, mas pode afirmar que “a coleção está sendo um sucesso – até maior do que esperávamos – em todas as praças, incluindo no Nordeste”.

A C&A também lançou uma coleção temática da Barbie. Em nota, a empresa afirmou que a performance foi bem acima da expectativa, com várias peças esgotando na primeira semana de vendas, inclusive as com investimento alto.

Segundo a empresa, a venda de peças na cor rosa cresceu 29% em relação ao mês anterior, bastante acima de todas as demais cores da estação.

