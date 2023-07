Shopping Terrazo, no Eusébio, terá loja da Renner

Após fechar recentemente uma loja no centro da capital cearense, a Renner irá inaugurar, nesta terça-feira (18), uma nova unidade no Shopping Terrazo, na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A nova unidade no shopping, que também será inaugurado nesta terça-feira (18), foi construída no modelo de loja circular e contará com quase 1.800 metros quadrados de área total e investimento de cerca de R$ 10 milhões.

Com a nova unidade, a varejista de roupas possui 11 lojas na “terra do sol”. As outras dez lojas estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, com oito unidades; Sobral e Juazeiro do Norte, com uma loja cada.

INOVAÇÕES

A nova unidade vai oferecer integração total entre as compras físicas e online. Para isso, a loja vai contar com espaços inovadores para informação e atendimento ao cliente, como o Espaço Re e a Bancada Omni.

Para garantir mais conveniência e agilidade aos consumidores, a varejista criou o Pague Digital, que dá ao cliente a opção de realizar suas compras por meio do app da Renner instalado em seu próprio smartphone.

Além disso, a unidade do Eusébio conta com a solução de Venda Móvel, em que o consumidor pode finalizar sua compra com a ajuda de colaboradores em qualquer local da loja.

