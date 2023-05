Lojas Renner fecham unidade no Centro de Fortaleza

A loja Renner da rua Barão do Rio Branco, no Centro de Fortaleza, encerrou suas operações nessa segunda-feira (29). O aviso do fechamento foi afixado no portão do estabelecimento e chama a atenção dos transeuntes. "Estamos sempre pertinho de você, no site, app ou em uma loja mais próxima", diz o comunicado.

No início deste mês, a Renner anunciou que decidiu fechar algumas unidades no país devido aos fluxos e custos de operações impactados ainda pela pandemia de Covid-19.

Só no primeiro trimestre deste ano, a empresa fechou 20 unidades no total, sendo 13 da Camicado, quatro da Renner e três da Youcom. "Especificamente no segmento de Home & Decor, a maior participação das vendas através do digital também é fator na avaliação de rentabilidade das unidades", informou a companhia.

Legenda: O comunicado foi afixado nos portões do estabelecimento Foto: Kid Jr.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa para saber se outras lojas serão fechadas na Capital, quantos empregos foram afetados e se os funcionários da unidade foram realocados ou demitidos e aguarda retorno.

Queda nos lucros

A Renner apresentou lucro líquido de R$ 46,8 milhões no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 75,6% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda total ajustado foi de R$ 251,8 milhões, recuo de 34,3% sobre o primeiro trimestre do ano passado.

A empresa pontuou em seu balanço que o Ebitda apresentou retração versus o primeiro trimestre de 2022, "basicamente pelo menor desempenho dos segmentos de varejo e serviços financeiros".

A queda de lucro líquido foi justificada em função da menor geração operacional dos segmentos de varejo e serviços financeiros. "As despesas adicionais de baixa de ativos de R$ 16 milhões (R$ 10,6 milhões líquidos de impostos) também impactaram este resultado", complementou a companhia.

A receita líquida do varejo foi de R$ 2,3 bilhões, alta de 2,2%. Segundo a empresa, a performance do varejo apresentou leve melhora em comparação com o mesmo período do ano passado. "O cenário macroeconômico ainda desafiador, com pressão inflacionária acumulada, além de endividamento das famílias em patamares recordes têm afetado o poder de compra e hábito dos consumidores", ponderou, no release de resultados.