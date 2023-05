Fintech cearense, Mittu simplifica serviços financeiros para empresas e colaboradores

Burocracia em processos manuais, atendimento demorado e filas bancárias para realizar transações financeiras são situações que roubam o tempo dos empresários quando o assunto é folha de pagamento de funcionários. Puxando o movimento da desburocratização dos serviços financeiros, fintechs como a Mittu inovam com soluções que simplificam negócios.

A trajetória da empresa cearense Mittu começou em 2019, com o primeiro produto de gestão de folha de pagamentos para empresas, integralmente virtual. Por meio de uma conta digital e com base de dados unificada, a solução permite que o empresário possa fazer operações como adiantamentos de salários e empréstimos com débito no salário.

"Desse produto inicial de conta pessoa jurídica, a Mittu cedo ampliou sua carteira para atender a condomínios, ainda em pessoa jurídica, e os serviços foram expandidos com a opções de cashback, sociedade em conta de participação, negociações facilitadas para vale alimentação, seguros para os colaboradores etc", conta Allan Victor Guanabara, Diretor de Marketing e Comercial da Mittu.

De lá pra cá, o crescimento foi rápido e exponencial. “A cada ano, a empresa dobra o quadro de colaboradores e as aberturas de contas. Há quatro anos no mercado, a Mittu atende mais de 70 empresas. Cerca de 14 mil funcionários recebem salário e benefícios pela conta 100% digital da fintech, que pode ser acessada por meio de um app. Os usuários contam, ainda, com um clube de benefícios que reúne mais de 1,2 mil empresas parceiras”, afirma Allan Victor.

Em 2022, a fintech registrou um volume de folha de pagamento de mais de R$ 450 milhões, mais de R$ 5 milhões em volume de empréstimo consignado e mais de R$ 30 milhões em volume de adiantamento salarial.

Além da agilidade nos processos financeiros, a Mittu tem soluções custo zero para o empresário, opções de cashbacks para pequenas, médias e grandes empresas. Empresas a partir de mil funcionários possuem a opção de se tornarem sócias da Mittu e ganharem até 50% de retorno sobre o valor da folha de pagamento.

“Nossa carteira é pulverizada, atendemos os segmentos de terceirização de mão de obra, construção civil, educação, indústria, comércio, time de futebol entre outros, que vão de 10 funcionários até mais de mil. Nossas soluções são compatíveis para todos os segmentos de negócios”, acrescenta o diretor.

Expansão

Com sede em Fortaleza e com operações crescentes em São Paulo, a Mittu atua em todo o território nacional e já está presente nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiás e Rio de Janeiro. A fintech projeta alcançar 1 milhão de contas ativas até 2025 de maneira ágil e sustentável.



“Estamos personalizando nossas cestas de serviços para os colaboradores, com mais opções e custo menor. Implementamos mais seguros dentro da nossa carteira e vale alimentação com cashback de 3,5% sobre o valor total. Por fim, estamos investindo em tecnologia para melhorar ainda mais nossa plataforma e app, garantindo operações mais rápidas e fáceis”, finaliza Allan Victor.

Mittu

