Estação Fashion é o novo polo de moda atacadista no Ceará

Com um investimento inicial de R$ 50 milhões, o Estação Fashion é um dos polos estratégicos de empreendedores comerciais da capital cearense. Localizado na Rua Castro e Silva, no Centro de Fortaleza, o empreendimento está em construção e tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2024.

Com mais de 400 lojistas de segmentos variados atuando no local, o Estação Fashion promete ser um destaque no cenário da moda atacadista cearense. A primeira fase de vendas dos espaços disponibilizados pelo Estação Fashion já superou a marca dos 70% de adesão do público.

A segunda fase está prevista para ser lançada em junho e oferecerá lojas nos setores amarelo e branco. Ao todo, o empreendimento contará com mais de 1.200 lojas e boxes de diferentes tamanhos, distribuídos em três pavimentos, em uma área total construída de 32.000 m².

Estrutura e facilidades para lojistas e clientes

Além das lojas, o Estação Fashion integrará a área recém-revitalizada da Praça da Estação João Felipe. O local contará com praça de alimentação, espaço para eventos, hub de serviços variados, espaços de saúde e beleza, esteiras rolantes e plataforma e-commerce. O estacionamento terá capacidade para 500 carros e 30 ônibus, oferecendo facilidade de acesso tanto para transportes individuais quanto coletivos e rodoviários.

Pré-venda do Estação Fashion

A pré-venda dos espaços do Estação Fashion acontece no stand localizado na Rua Castro e Silva, 519, em frente à Praça da Estação. Fabricantes do segmento de moda têm condições diferenciadas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (85) 99202-8923, pelas redes sociais @estacaofashionoficial ou pelo e-mail comercial@estacaofashion.com.br.

Confira as opções de setores no Estação Fashion

Setor Azul: destina-se aos fabricantes de moda popular, com uma tabela de investimento acessível e 258 unidades disponíveis. Localizado no piso de acesso ao estacionamento para veículos de excursão, esse setor também oferece uma variedade de serviços.

Setor Vermelho: oferece uma variedade de oportunidades, incluindo uma praça de alimentação, moda e serviços. A praça de alimentação contará com 16 espaços que oferecem opções gastronômicas diversificadas para os visitantes do empreendimento e da região do Centro.

Setor Laranja: já 100% vendido, esse setor é direcionado a fabricantes de médio porte e empresas de serviços. Segundo William Nippon, gerente comercial do Estação Fashion, a flexibilidade do projeto permite oferecer mais opções de negócios aos empreendedores, com espaços a partir de R$387 por mês.

Os setores Branco e Amarelo iniciam as vendas em junho.

Serviço:

Estação Fashion

Telefone: (85) 99202-8923

Instagram: @estacaofashionoficial

E-mail: comercial@estacaofashion.com.br