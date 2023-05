Como está a economia cearense no ranking de crescimento em 2023?

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, relativo ao 1º trimestre de 2023, será divulgado nesta quinta-feira (01/06) pelo IBGE e provavelmente surpreenderá o mercado, em razão de números mais otimistas que o previsto.

Na ótica das economias estaduais, infelizmente, o IBGE não consegue divulgar a principal métrica de acompanhamento da conjuntura econômica, ao mesmo tempo do resultado nacional.

ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA ESTADUAL

Apesar de não termos o PIB dos estados de forma tempestiva, é possível acompanhar a atividade econômica, com escopo estadual, através do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central do Brasil (Bacen).

Por meio do uso de cálculos econométricos, com dados mensais do varejo, produção industrial, atividade de serviços, produção agropecuária, entre outras variáveis, o Bacen publica indicador de atividade econômica, com periodicidade mensal, de todas as regiões do país, além de 13 estados da federação, que representam 85% do PIB do País.

QUAL REGIÃO DO PAÍS MAIS CRESCEU ECONOMICAMENTE NO 1º TRIMESTRE?

Dados recentemente publicados, mostram que a região Sul, com avanço de 9,1% no primeiro trimestre de 2023, quando comparado com o primeiro trimestre de 2022, registrou o crescimento econômico mais robusto do País, conforme aponta o indicador de atividade econômica do Banco Central.

O Nordeste, embora tenha apresentado crescimento positivo de 1,9% no trimestre inicial de 2023, figurou em 5º lugar (último lugar) entre as regiões, reflexo do tímido crescimento dos estados de maior peso econômico relativo.

RANKING REGIONAL - ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL – 1 TRI DE 2023*

1. Sul: 9,1%

2. Centro-Oeste: 7,2%

3. Norte: 5,1%

4. Sudeste: 2,4%

5. Nordeste: 1,9%

Fonte: Banco Central (2023)

QUAL ESTADO DO PAÍS MAIS CRESCE NA ECONOMIA?

O estado do Paraná, com crescimento de 13,8%, está disparado na 1ª posição no ranking de crescimento econômico do Brasil no início de 2023, conforme aponta o índice de atividade econômica do Banco Central.

A performance da atividade de serviços no 1º trimestre de 2023, em grande medida, representa o destaque do resultado do indicador econômico paranaense.

E O CEARÁ, COMO FOI O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO 1º TRIMESTRE DE 2023?

A atividade econômica cearense, embora positiva, com crescimento de 1,9% no trimestre de 2023, ficou apenas em 9º colocado no indicador econômico do Banco Central.

A queda na produção industrial cearense, que amargou retração de 4,3% no primeiro trimestre de 2023, foi um dos principais fatores que colocou o Ceará nessa posição do ranking de crescimento econômico atual. Em outro sentido, no acumulado dos três primeiros meses do ano, o volume de vendas do comércio varejista cearense avançou 8,9% e os serviços cresceram 4,6%.

O resultado econômico obtido pelo Ceará, vale dizer, foi o maior entre os estados do Nordeste que possuem divulgação do Banco Central.

RANKING ESTADUAL - ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA – 1 TRI DE 2023*

1. Paraná: 13,8%

2. Rio Grande do Sul: 8,4%

3. Amazonas: 7,6%

4. Rio de Janeiro: 5,3%

5. Minas Gerais: 4,6%

6. Pará: 3,0%

7. Goiás: 2,7%

8. Santa Catarina: 2,5%

9. Ceará: 1,9%

10. São Paulo: 1,0%

11. Pernambuco: 1,0%

12. Bahia: 0,9%

13. Espírito Santo: 0,5%

Fonte: Banco Central (2023)

Espera-se que a redução dos juros, combinado com o arrefecimento da inflação e recuperação mais consistente do mercado de trabalho, sejam as forças-motrizes para um crescimento econômico mais robusto da economia cearense nos próximos trimestres.

*1º trimestre de 2023 comparado com o 1º. Trimestre de 2022

