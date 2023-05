Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa de evento na Unifor

No próximo dia 29/05, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estará na Unifor, para participar de evento promovido pelo Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) e Instituto Brasileiro de Executivo em Finanças (IBEF-CE).

O Corecon-CE e o IBEF-CE prestarão homenagem ao presidente do Banco Central do Brasil, com o Prêmio Inovação para o Desenvolvimento Econômico, em razão das ações de inclusão financeira.

REVOLUÇÃO NO SISTEMA BANCÁRIO

O Pix, implementado na gestão de Roberto Campos Neto, revolucionou o sistema bancário nacional, permitindo celeridade e maior eficiência do sistema de pagamentos e transferências de recursos.

Atualmente o Pix detêm números espetaculares. Segundo o Banco Central, no último mês de abril de 2023, o Pix já alcançava mais de 147 milhões de usuários, 410 milhões de contas e 600 milhões de chaves cadastradas. Somente no mês de abril/2023 foram movimentados mais de R$ 1,1 trilhão por meio do Pix.

O Open Finance, outra inovação, ainda em implementação, a “segunda onda” do processo de aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional, permitirá maior competição entre instituições, melhores produtos e serviços e menores custos para os clientes.

50 ANOS DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UNIFOR

A visita do presidente do Banco Central a Fortaleza, também faz parte das comemorações de 50 anos do curso de Ciências Econômicas da Unifor.

O curso de Ciências Econômicas da Unifor, ao longo de 50 anos, vem formando economistas de alto nível, com participação relevante no desenvolvimento econômico do Ceará e do País.

PRÊMIO INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A edição 2023 do Prêmio Inovação para o Desenvolvimento Econômico é parceria do Corecon/CE com o IBEF/CE e, além da Unifor, conta com o apoio institucional da BS Cash, Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Corpvs Segurança, Guanabara, Libercard, CERC e Sindecon/CE.

Em conversa com este colunista, o presidente do Corecon-CE, Igor Lucena ressalta que “o prêmio é uma forma de incentivar pesquisas e estudos, nas esferas pública e privada, sobre questões econômicas importantes e de reconhecer os esforços e realizações dos economistas que buscam soluções para os desafios econômicos do mundo”.

Ainda segundo Igor Lucena, o economista Roberto Campos Neto não se limitou aos objetivos clássicos do Banco Central, “tendo optado por compreender com mais profundidade os problemas da sociedade brasileira e de aproximar de maneira efetiva o trabalho da autoridade monetária aos anseios de uma sociedade em profunda transformação”.

Evento:

Entrega do Prêmio Inovação para o Desenvolvimento Econômico ao presidente do Banco Central, economista Roberto Campos Neto

Dia 29 de maio de 2023

18h – Teatro Celina Queiroz (Unifor)

Aberto ao público Link para inscrição: http://www.corecon-ce.org.br/premio-inovacao

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.