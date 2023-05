Cartão de crédito tem recorde histórico de inadimplência

O volume total de dívidas com cartão de crédito no Brasil alcançou a marca de R$ 495,5 bilhões de reais no último mês de março, conforme aponta os dados publicados pelo Banco Central. Nos últimos doze meses, o montante de dívidas com cartão subiu 20,5%.

O maior uso do cartão de crédito está atrelado ao comportamento de consumo, que cada vez menos usa o dinheiro físico. Contudo, como efeito colateral, o cartão como instrumento de dívida, traz sérios danos às finanças das pessoas e impacta na inadimplência.

CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO E A EXPLOSÃO DE DÍVIDAS

Entre as formas de uso do cartão de crédito, as compras à vista representam 73,0% do total, sendo o restante alocado no cartão de crédito rotativo (16,5%) e parcelado (10,5%).

Entre as três modalidades do cartão de crédito, o cartão de crédito rotativo vem apresentando crescimento explosivo e inadimplência preocupante.

O cartão de crédito rotativo, no último mês de março, registrou no Brasil o volume total de R$ 81,7 bilhões e cresceu 42,6% nos últimos doze meses. Em 2 anos, as dívidas no rotativo mais que dobraram.

A inadimplência, também no cartão rotativo, apresenta número recorde. Segundo o Banco Central, por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, a inadimplência do cartão de crédito rotativo em março foi de 48,23%.

INADIMPLÊNCIA RECORDE DO CARTÃO DE CRÉDITO

A inadimplência do cartão de crédito total, pressionada em grande medida pelo cartão rotativo, alcançou o maior valor da história no último mês de março, 8,9%.

O cenário complexo do cartão de crédito está relacionado com o contexto ainda desafiador do mercado de trabalho, especialmente pela elevada informalidade; da perda do poder de compra das famílias, em decorrência da inflação e da política salarial dos últimos anos.

O descontrole das finanças pessoais, evidentemente, também deve “entrar na conta”. Não se pode esquecer, também, dos juros cobrados pelas instituições, que superam facilmente a casa dos 100% ao ano. O efeito “bola de neve” dos juros no cartão de crédito, combinado com descontrole das finanças, promovem efeitos danosos nos orçamentos das famílias.

QUAIS INSTITUIÇÕES COBRAM OS MENORES JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO?

Em relação aos juros cobrados no cartão de crédito, você sabe quais dos maiores bancos de varejo do País estão entre os 10 que cobram os menores juros no cartão rotativo? Nenhum.

Veja a seguir as 10 instituições que cobram os menores juros do cartão rotativo.

Para consultar a relação completa de instituições e juros cobrados, clique aqui.

Em perspectiva, a melhora das condições financeiras no cartão de crédito depende necessariamente da melhora de um conjunto de variáveis econômicas, como a redução dos juros, elevação do salário real, e também do melhor uso do cartão de crédito.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.