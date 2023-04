Economia cearense larga na frente em 2023 e assume 1º lugar em crescimento no Nordeste

Na última semana, trouxe para você leitor, a performance da economia cearense no início de 2023, especialmente nas atividades de comércio, serviços, indústria, balança comercial e emprego.

Após a divulgação da coluna na semana passada, alguns leitores me perguntaram de como o Ceará estava em relação aos outros estados, em termos de crescimento no Nordeste e no País.

O BANCO CENTRAL E O NÍVEL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

Neste sentido, de compreender o nível de atividade econômica, o Banco Central, por meio do Índice de Atividade Economia Regional (IBCR), utilizando informações de comércio, indústria, serviços, agropecuária, entre outras variáveis econômicas, divulga mensalmente o nível de atividade econômica de estados e regiões do País.

O indicador do Banco Central funciona como uma prévia do Produto Interno Bruto, que é divulgado pelo IBGE.

CEARÁ NA LIDERANÇA EM CRESCIMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

Com crescimento de 2,8% do nível de atividade econômica em janeiro de 2023, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, a economia cearense larga na frente no início de 2023 e assume a 1ª colocação em termos de crescimento, segundo dados recentemente publicados pelo Banco Central.

INDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL – RANKING ESTADUAL – NORDESTE – 2023*

Ceará: 2,8% Pernambuco: 1,1% Bahia: 0,8%

Fonte: Banco Central (2023)

*2023 se refere a janeiro de 2023, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior.

Ao atividades econômicas do comércio e dos serviços, estão entre as que mais contribuíram para o resultado do Ceará no início de 2023.

O comércio varejista, por exemplo, registrou avanço de 7,3% no volume de vendas no primeiro mês de 2023, quando comparado com o mesmo mês de 2022.

Os Serviços, que detêm peso econômico relevante na economia do estado, cresceu 2,8% em volume no mês de janeiro, com grande destaque para os Serviços prestados às famílias, que cresceu 24,2%, e contemplam alojamento e alimentação, salões de beleza, academias, etc.

No País, a economia cearense figura em 6º lugar, em termos de crescimento, medido pelo indicador de atividade econômica do Banco Central. Os três estados que mais cresceram no país em janeiro de 2023 foram: Amazonas (6,6%), Minas Gerais (5,0%) e Rio de Janeiro (4,3%).

Apesar do Banco Central não divulgar o índice de atividade econômica para todos os estados, as 13 Unidades da Federação contempladas pelo Bacen representam 85% do PIB do País. No Nordeste, são divulgados os dados dos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, que conjuntamente detêm quase 70% do PIB nordestino.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.