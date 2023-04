Influenciadores de investimentos já alcançam 165 milhões de seguidores; veja os 10+

Os influenciadores de investimentos cresceram 76% e alcançam 165,7 milhões de seguidores, conforme aponta a 4ª edição do relatório FInfluence, elaborado pela Anbima, entidade que representa as instituições do mercado financeiro e de capitais, com apoio do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados – IBPAD.

O avanço decorre, em grande medida, do número de influenciadores monitorados, que cresceu 102%, passando de 255 no relatório anterior para 515 da última edição do principal relatório de influenciadores de investimentos do país.

MAIORES INFLUENCIADORES DE INVESTIMENTOS DO PAÍS

Os influenciadores de investimentos possuem atualmente mais de 1.200 perfis e publicam cerca de 46 mil posts por mês.

Com base em metodologia própria, a partir de métricas de popularidade, volume de publicações, engajamento (interações médias) e a autoridade para distribuir seu conteúdo em nichos de audiência, a Anbima na 4ª edição do FInfluence elaborou ranking com os dez maiores influenciadores de investimentos da atualidade.

O Primo Rico Economista Sincero Bruno Perini Você mais Rico Dica de Hoje Jonathan Camargo Jovens de Negócios Rafael Zattar Samy Dana Felipe Hermes Henrique Esteter

Fonte: Anbima (2023)

Os maiores influenciadores abordam diversos temas da seara de investimentos, a exemplo de ações, câmbio, fundos de investimentos, tesouro direto e criptomoedas.

INFLUENCIADORAS EM DESTAQUE

Entre os resultados da nova pesquisa, destaque para a participação feminina entre os influencers de investimentos. Apesar do mundo dos investimentos ser ainda predominante do público masculino, com cerca de 65,2%, as influenciadoras vêm ganhando notoriedade e obtendo resultados melhores que os homens.

As influenciadoras, por exemplo, de acordo com a Anbima, conseguem engajar mais a audiência que os homens, uma vez que a média de interações nas publicações feitas por elas é de 2.460, enquanto nas deles é de 2.057.

Nathalia Arcuri Cristiane Fensterseifer Riqueza em Dias Papo de Bolsa Pam Semezzato EconoMirna Marilia Fontes Bettina Rudolph Patricia Lages Julia Mendonça

Fonte: Anbima (2023)

No papel de difundir assuntos sobre finanças, os influenciadores vêm desempenhando papel importante, sobretudo pela linguagem simples, que busca alcançar a população em geral, que convenhamos, não é assunto fácil de tratar.

No entanto, ainda me preocupo com alguns influenciadores que abordam os assuntos de forma muito superficial, alguns com informações equivocadas (ou incompletas), enquanto outros “vendem terreno na lua”.

É interessante reforçar que apesar dos influenciadores de investimentos serem relevantes na disseminação dos assuntos financeiros, no momento de investir, a busca por profissionais especializados é recomendada, principalmente para direcionar os produtos de investimentos mais adequados ao seu perfil, prazo e objetivos.

Grande abraço e até a próxima semana.

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil