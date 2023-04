Qual a performance da economia cearense no início de 2023?

Os primeiros números da economia em 2023 começaram a ser divulgados e de forma concisa, para você leitor, apresentarei um “raio-x” da conjuntura econômica cearense.

Compreender como a atividade econômica é de extrema importância para os empresários, de maneira a ajustar suas estratégias na condução dos negócios, como também para as famílias, sobretudo nas questões relacionadas ao consumo e emprego.

COMÉRCIO VAREJISTA SURPREENDE NO INÍCIO DO ANO

O comércio varejista cearense apresentou crescimento de 7,3% no volume de vendas no primeiro mês de 2023, quando comparado com o mesmo mês de 2022. Os destaques nas vendas foram os Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que apresentaram crescimento de 25,5%, e também os produtos da atividade de Tecidos, vestuário e calçados, com elevação nas vendas de 18,8%.

O destaque negativo no comércio ficou para os materiais de construção, em razão da forte queda de 22,3% em janeiro de 2023, em relação ao mesmo mês de 2022. As vendas de materiais de construção sentem os juros elevados e já amarga 8 meses de resultados negativos consecutivos.

SERVIÇOS CONTINUAM EM ALTA

A atividade de Serviços, muito afetada pela pandemia, desde o relaxamento das medidas de distanciamento social, engatou recuperação e continua em alta. O volume de Serviços cresceu 2,8% no mês de janeiro, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Nesta métrica de comparação mensal, o volume de Serviços cresceu em 21 dos últimos 24 meses.

Os Serviços prestados às famílias, com crescimento de 24,2%, refletem o momento positivo do setor. Os Serviços prestados às famílias contemplam alojamento e alimentação, bem como salões de beleza, academias, etc.

INDÚSTRIA CEARENSE: ALIMENTOS E BEBIBAS EM ALTA NO INÍCIO DE 2023

A produção física industrial cearense apresentou estabilidade em janeiro, haja vista o tímido crescimento de 0,2% em janeiro de 2023, quando comparado com o mesmo mês de 2022.

Apesar do resultado, as atividades industriais de alimentos e bebidas, de elevada importância econômica para o Estado, anotaram excelente performance. A fabricação de bebidas cresceu 14,2% no primeiro mês do ano, quando comparado ao mesmo mês de 2022, enquanto a fabricação de produtos alimentícios avançou 7,3%, na mesma base de comparação.

BALANÇA COMERCIAL CEARENSE NEGATIVA

No primeiro trimestre de 2023, as exportações do Ceará foram de US$ 499,3 milhões, enquanto as importações realizadas pelos cearenses registraram US$ 738,4 milhões, o que fez a balança comercial ficar negativa em US$ 239,1 milhões. O Estados Unidos foi o principal País destino dos produtos cearenses (48,5% do total) e a China foi de onde nós mais importamos (33,7% do total).

EMPREGO EM ALTA

A geração de empregos no 1º bimestre de 2023 foi positiva no Ceará. Nos dois primeiros meses do ano, no mercado de trabalho cearense foram 88.933 admitidos e 87.029 desligados, o que resulta em 1.904 de saldo líquido de vagas.

Para 2023, de acordo com o Núcleo de Pesquisas Econômicas da Unifor, do curso de Ciências Econômicas da Unifor, espera-se que a economia cearense apresente crescimento de 1,6%, superior ao projetado para o Brasil (0,9%) no relatório Focus publicado ontem (17/04).

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor

*Dados extraídos do IBGE, Caged, Banco Central e Comex Stat.