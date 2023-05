Cartões: pagamento por aproximação já é maioria? Veja números

O uso dos cartões de crédito, débito e pré-pago, utilizando a tecnologia NFC (Near Field Communication), conhecida também de pagamentos por aproximação, vêm crescendo de forma relevante e bateu novo recorde no 1º trimestre de 2023.

A digitalização da economia avança firme, e no Brasil, é mais nítida essa (r)evolução na maneira de como utilizamos o dinheiro, especialmente na forma dos pagamentos. O Pix e os pagamentos por aproximação, representam os emblemas do novo sistema de pagamentos brasileiro.

PAGAMENTOS COM CARTÕES NO BRASIL

De forma geral, os pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pago, na forma presencial e on line, cresceram 10,7% e movimentaram mais de R$ 839,0 bilhões no 1º trimestre de 2023 no Brasil, segundo aponta pesquisa publicada recentemente pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento.

Em termos de quantidade de transações, foram 10,1 bilhões de transações com cartões no 1º trimestre de 2023, que em média significa mais de 110 milhões de pagamentos com cartões por dia.

Na ótica regional, o Nordeste registrou valor total transacionado por cartões no montante de R$ 94,3 bilhões no 1º trimestre de 2023, e avanço de 5,3% em relação ao mesmo período de 2022.

PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO NO BRASIL NO 1º TRIMESTRE DE 2023

O volume movimentado pelas compras realizadas com cartões e outros dispositivos por aproximação, segundo a Abecs, cresceu 85,4% no 1º trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Neste contexto de forte crescimento, nos três primeiros meses de 2023, no Brasil, foram mais de 3,6 bilhões de transações utilizando a tecnologia de pagamento por aproximação, com movimentação de R$ 191,3 bilhões.

PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO, JÁ É MAIORIA?

No cenário de forte crescimento dos pagamentos por aproximação, combinado com o uso cada vez mais recorrente, tenho quase certeza, que você leitor, já deve imaginar que o pagamento por aproximação é o preferido na hora de usar o seu cartão de crédito, débito ou pré-pago.

Pois é, ainda não.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – Abecs, no uso dos cartões, de forma presencial, a quantidade de compras por aproximação passou a representar 44,3% do total, no final do 1º trimestre de 2023.

Na forma de pagamento por aproximação, o mais utilizado é cartão de crédito, com R$ 105,2 bilhões, seguido pelo cartão de débito, com R$ 51,6 bilhões, e por último o cartão pré-pago, com R$ 34,4 bilhões.

Apesar de ainda não ser maioria, o avanço é notável nos últimos anos do uso da tecnologia de pagamento por aproximação, pois em março de 2021, a participação dessa forma de pagamento era de apenas 8%.

Os números do próximo relatório de acompanhamento, possivelmente, já devem mostrar os pagamentos por aproximação como preferido, nas compras com cartões de forma presencial, muito em decorrência da comodidade e agilidade.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.