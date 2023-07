Varejista de moda H&M terá lojas e comércio online no Brasil em 2025

A varejista de moda H&M abrirá lojas e comércio online no Brasil em 2025. O comunicado foi dado pela empresa nesta segunda-feira (17).

"A H&M continua sua expansão na América Latina entrando, inicialmente, nas principais cidades do sudeste do Brasil, com o objetivo de aumentar ainda mais sua presença em todo o país ao longo do tempo", disse a nota, sem mencionar exatamente em quais cidades as lojas físicas serão instaladas.

"Com uma população de mais de 210 milhões de habitantes no Brasil e uma forte valorização da moda, há um potencial considerável de expansão no mercado", projeta a companhia sueca.

"Tivemos um bom desenvolvimento na América Latina e vemos um grande potencial no Brasil. Este é um passo muito emocionante e estamos ansiosos para levar o conceito de moda, qualidade e sustentabilidade da H&M ao melhor preço para muitos clientes no país", afirma, no comunicado, Helena Helmersson, CEO do H&M Group.

Para apoiar sua expansão no País, a H&M firmou parceria com o Dorben Group, que opera varejo em dez países da América Central e do Sul.

Expansão para a América Latina

A primeira loja do grupo na América Latina foi aberta no México, em 2012. Atualmente, a H&M também está no Peru, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, no Equador, na Guatemala, no Panamá e na Costa Rica.

