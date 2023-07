Protagonista do filme ‘Barbie’, Margot Robbie diz que 'não era muito fã' da boneca na infância

A atriz Margot Robbie, protagonista do filme “Barbie”, revelou em entrevista à People que nunca gostou muito da boneca. Ela ainda relatou que preferia brincar com outras coisas e que sentia certa estranheza pelas Barbies da irmã.

“Pessoalmente, eu não tinha nenhuma. Minha irmã tinha, e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com as minhas primas, mas, na verdade, não era muito fã da Barbie quando criança”.

Margot também explicou que preferia brincadeiras diferentes na infância. “Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Acho que todas eram tão esquisitas porque não eram bem cuidadas. Eram todas Barbies esquisitas”.

Por fim, a atriz confessou que chegou a duvidar que seria a estrela do longa-metragem. “Nunca vou esquecer, depois de conversar com Greta Gerwig por anos, sentei-me e li o roteiro. Tinha uma brincadeira na primeira página e eu fiquei: 'Eles nunca vão deixar a gente fazer esse filme'. Mas eles deixaram”.

O filme “Barbie” chega às telas do cinema nesta quinta-feira (20) e ainda conta com Ryan Gosling no elenco.