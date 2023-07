Google faz ação promocional para filme da Barbie; confira

A menos de uma semana para o lançamento de “Barbie” e inúmeras expectativas sobre a produção tomando conta da internet, o Google entrou na onda “barbiecore”, modificando sua aba de pesquisa como uma ação promocional para o filme.

Ao pesquisar os termos “Barbie”, “Margot Robbie”, “Ryan Gosling” ou “Greta Gerwig”, diretora da produção, uma explosão de flashes cor-de-rosa aparece na tela e a página de busca inteira assume uma tonalidade rosada, cor que é a marca registrada da boneca.

Legenda: Tela fica cor-de-rosa e com 'fogos de artifício' quando o usuário pesquisa termos relacionados ao filme Foto: Reprodução

Feita em parceria com a Warner Bros., produtora do longa, a ação recebeu elogios de fãs do ícone infantil, que foram até as redes sociais comentar sobre a novidade. “Não paro de pesquisar Margot Robbie por causa disso!” brincou um dos perfis.

Alguns usuários ainda aproveitaram para elogiar a forma como o filme tem sido divulgado: “Uma coisa temos que admitir: a equipe de marketing desse filme tá de parabéns!” escreveu outra pessoa.

MUDANÇAS NA DIVULGAÇÃO

Apesar das ações promocionais do filme terem caído no gosto da internet, a divulgação deve sofrer mudanças nos próximos dias, já que o elenco principal de Barbie aderiu à paralisação do sindicato dos atores, nos Estados Unidos.

Com isso, os protagonistas não devem mais aparecer publicamente para promover o lançamento do filme.